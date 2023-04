Exposition par les jeunes de Regnéville-sur-Mer 2 Route des Fours à Chaux, 15 avril 2023, Regnéville-sur-Mer.

Exposition de graffs, peintures, photographies et sérigraphies dans les salles nord et ouest du château. Vernissage le 15 avril à 18h..

Samedi 2023-04-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-20 18:00:00. .

2 Route des Fours à Chaux

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Exhibition of graffiti, paintings, photographs and silkscreen prints in the north and west rooms of the castle. Opening on April 15 at 6 pm.

Exposición de grafitis, pinturas, fotografías y serigrafías en las salas norte y oeste del castillo. Inauguración el 15 de abril a las 18.00 h.

Ausstellung von Graffiti, Gemälden, Fotografien und Siebdrucken in den Nord- und Westsälen des Schlosses. Vernissage am 15. April um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-07 par Coutances Tourisme