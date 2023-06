Drôles d’Asso fête les enfants 2 Route des Écoles Noaillan, 1 juillet 2023, Noaillan.

Noaillan,Gironde

Pour finir cette belle année 2023, l’association Drôles d’Asso organise

la journée des enfants le samedi 1er juillet à la salle des fêtes et autour.

Au programme :

10h30-12h30 : Atelier réalisation d’instruments de musique

issus de matériaux trouvés dans la nature

12h30-14h30 : pique-nique géant

15h-16h : lectures musicales 3-8 ans (30 pers. max)

Réservation conseillée

Toute la journée : mini-jeux..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 17:00:00. .

2 Route des Écoles Salle des fêtes

Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To round off this wonderful year 2023, the Drôles d’Asso association is organizing

children’s Day on Saturday, July 1, in and around the village hall.

On the program:

10.30 a.m.-12.30 p.m.: Musical instrument-making workshop

from materials found in nature

12:30-14:30: Giant picnic

3pm-4pm: Musical readings for 3-8 year-olds (max. 30 people)

Reservations recommended

All day: mini-games.

Como colofón a este maravilloso año 2023, la asociación Drôles d’Asso organiza

el Día del Niño, el sábado 1 de julio, en la Sala de Fiestas y sus alrededores.

Programa

10.30-12.30: Taller de construcción de instrumentos musicales

con materiales de la naturaleza

12.30-14.30: Picnic gigante

15.00-16.00: Lecturas musicales para niños de 3 a 8 años (máx. 30 personas)

Se recomienda reservar

Durante todo el día: minijuegos.

Um das schöne Jahr 2023 zu beenden, organisiert der Verein Drôles d’Asso

den Kindertag am Samstag, den 1. Juli, im und um den Festsaal.

Auf dem Programm stehen:

10.30-12.30 Uhr: Workshop zur Herstellung von Musikinstrumenten

aus in der Natur gefundenen Materialien

12.30-14.30 Uhr: Riesenpicknick

15h-16h: Musikalische Lesungen 3-8 Jahre (max. 30 Pers.)

Reservierung empfohlen

Den ganzen Tag über: Minispiele.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Sauternes Graves Landes Girondines