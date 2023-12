Le trésor perdu des Nains d’Erebor 2 Route de Vereaux Grossouvre Catégories d’Évènement: Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00 Balin, l’un des treize nains du célèbre roman de Tolkien « Le Hobbit », a dissimulé un trésor. Malheureusement, il est incapable de retrouver où est caché son butin !.

Équipés d’une carte au trésor, les enfants devront progresser dans une véritable quête au cours de laquelle ils découvriront l’univers merveilleux du Seigneur des Anneaux et du Hobbit ! Une surprise sera offerte aux valeureux chasseurs de trésor à la fin de leur aventure ! 2 EUR.

Mise à jour le 2023-12-22

