Terroir et vin, l’influence du sol racontée par Sylvie Spielmann 2 route de Thannenkirch Bergheim, 21 octobre 2023, Bergheim.

Bergheim,Haut-Rhin

Sylvie Spielmann expliquera l’harmonie entre la vigne et le sol, les différences s’exprimant ensuite dans le vin. Découvrez sa philosophie et ses aspirations qui lui permettent de donner à ses vins tout leurs éclats. Sur réservation..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:30:00. EUR.

2 route de Thannenkirch

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Sylvie Spielmann will explain the harmony between the vine and the soil, the differences then being expressed in the wine. Discover her philosophy and her aspirations which allow her to give her wines all their brilliance. On reservation.

Sylvie Spielmann le explicará la armonía entre la vid y el suelo, cuyas diferencias se expresan después en el vino. Descubra su filosofía y las aspiraciones que hacen brillar sus vinos. Se requiere reserva previa.

Sylvie Spielmann wird die Harmonie zwischen Rebe und Boden erklären, wobei die Unterschiede dann im Wein zum Ausdruck kommen. Erfahren Sie mehr über ihre Philosophie und ihre Bestrebungen, die es ihr ermöglichen, ihren Weinen ihre ganze Brillanz zu verleihen. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr