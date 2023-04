Apéro gourmand au domaine Sylvie Spielmann 2 route de Thannenkirch, 19 mai 2023, Bergheim.

Venez trinquer à l’heure de l’apéro et découvrir le domaine Spielmann dans une ambiance conviviale, le temps d’une belle soirée d’été..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . EUR.

2 route de Thannenkirch

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Come toast to the aperitif and discover the Spielmann estate in a friendly atmosphere, during a beautiful summer evening.

Venga a tomar una copa y descubra la finca Spielmann en un ambiente agradable en una hermosa tarde de verano.

Stoßen Sie zur Aperitifzeit an und entdecken Sie das Weingut Spielmann in geselliger Atmosphäre an einem schönen Sommerabend.

