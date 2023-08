soirée dansante moules frites 2 Route de Sommières Château-Garnier, 23 septembre 2023, Château-Garnier.

Château-Garnier,Vienne

Rendez-vous à la salle des anciennes halles à partir de 19h30.

18 € (apéritif, fromage, dessert)

10€ pour les enfants de – de 12 ans

Réservation demandée avant le 8 septembre.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

2 Route de Sommières

Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meet at the salle des anciennes halles from 7:30pm.

18 ? (aperitif, cheese, dessert)

10? for children under 12 years old

Reservations required by September 8

Cita en la Salle des Anciens Halles a partir de las 19.30 h.

18€ (aperitivo, queso, postre)

10? para menores de 12 años

Reserva obligatoria antes del 8 de septiembre

Treffpunkt im Saal der alten Hallen ab 19:30 Uhr.

18 ? (Aperitif, Käse, Dessert)

10? für Kinder unter 12 Jahren

Reservierung bis zum 8. September erforderlich

