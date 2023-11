CONCERT DE NOËL 2 Route de Sampigny Kœur-la-Petite Catégories d’Évènement: Kœur-la-Petite

Meuse CONCERT DE NOËL 2 Route de Sampigny Kœur-la-Petite, 12 décembre 2023, Kœur-la-Petite. Kœur-la-Petite,Meuse Concert de Noël avec Samm’Chante dirigé par Anne Victorion. Tout public

Mardi 2023-12-12 20:00:00 fin : 2023-12-12 . 0 EUR.

2 Route de Sampigny Eglise

Kœur-la-Petite 55300 Meuse Grand Est



Christmas concert with Samm’Chante conducted by Anne Victorion Concierto de Navidad con Samm’Chante bajo la dirección de Anne Victorion Weihnachtskonzert mit Samm’Chante unter der Leitung von Anne Victorion Mise à jour le 2023-11-22 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Kœur-la-Petite, Meuse Autres Lieu 2 Route de Sampigny Adresse 2 Route de Sampigny Eglise Ville Kœur-la-Petite Departement Meuse Lieu Ville 2 Route de Sampigny Kœur-la-Petite latitude longitude 48.8548987620398;5.49405156085205

2 Route de Sampigny Kœur-la-Petite Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kur-la-petite/