Exposition scientifique interactive “De la Terre à l’univers” 2 Route de Sainte-Gemme Boulleret, 29 novembre 2023, Boulleret.

Boulleret,Cher

La Communauté de Communes Pays Fort – Sancerrois – Val de Loire invite les visiteurs à appréhender l’astronomie par le biais des liens entre les phénomènes célestes et la vie quotidienne (alternance jour et nuit, saisons, phases de la Lune, calendriers, repérage par les étoiles …)..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 19:00:00. EUR.

2 Route de Sainte-Gemme

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire



The Communauté de Communes Pays Fort – Sancerrois – Val de Loire invites visitors to discover astronomy through the links between celestial phenomena and everyday life (alternating day and night, seasons, phases of the Moon, calendars, finding your way by the stars, etc.).

La Mancomunidad de municipios de Pays Fort – Sancerrois – Val de Loire invita a los visitantes a conocer la astronomía a través de los vínculos entre los fenómenos celestes y la vida cotidiana (alternancia del día y la noche, estaciones, fases de la Luna, calendarios, orientación por las estrellas, etc.).

Die Communauté de Communes Pays Fort – Sancerrois – Val de Loire lädt die Besucher dazu ein, die Astronomie anhand der Verbindungen zwischen den Himmelsphänomenen und dem täglichen Leben zu begreifen (Wechsel von Tag und Nacht, Jahreszeiten, Mondphasen, Kalender, Orientierung anhand der Sterne…).

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme du Grand Sancerrois