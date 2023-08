Journées Européennes du Patrimoine au Moulin de Gennebrie 2 Route de Saint-Jean-d’Angély Melle, 16 septembre 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Journées Européennes du Patrimoine au Moulin de Gennebrie – Mazières-sur-Béronne

Ouverture exceptionnelle

Samedi 16 et dimanche 17 : 14h-18h

Marie-France Mérigeau vous invite à découvrir le moulin de Gennebrie, XVII e s., niché dans un écrin de verdure.

Visite guidée

Gratuit

05 49 07 11 96.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

2 Route de Saint-Jean-d’Angély Moulin de Gennebrie

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days at the Moulin de Gennebrie – Mazières-sur-Béronne

Exceptional opening

Saturday 16th and Sunday 17th: 2pm-6pm

Marie-France Mérigeau invites you to discover the 17th-century Moulin de Gennebrie, nestled in a green setting.

Guided tour

Free

05 49 07 11 96

Jornadas Europeas del Patrimonio en el Moulin de Gennebrie – Mazières-sur-Béronne

Inauguración excepcional

Sábado 16 y domingo 17: de 14:00 a 18:00 horas

Marie-France Mérigeau le invita a descubrir el Moulin de Gennebrie, del siglo XVII, enclavado en un entorno verde.

Visita guiada

Gratis

05 49 07 11 96

Europäische Tage des Kulturerbes in der Mühle von Gennebrie – Mazières-sur-Béronne

Außergewöhnliche Öffnung

Samstag, 16. und Sonntag, 17.: 14-18 Uhr

Marie-France Mérigeau lädt Sie ein, die Mühle von Gennebrie aus dem 17. Jahrhundert zu entdecken, die in einer grünen Oase liegt.

Geführte Besichtigung

Kostenlos

05 49 07 11 96

