Château d’Arlay 2 route de Proby Arlay, 12 juillet 2023, Arlay.

Arlay,Jura

Les princes d’Arlay vous invitent au château pour y découvrir 12 siècles d’histoire à travers ses pièces, son parc, sa forteresse et son jardin..

fin : . .

2 route de Proby

Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté



The Princes of Arlay invite you to the castle to discover 12 centuries of history through its rooms, its park, its fortress and its garden.

Los príncipes de Arlay le invitan al castillo para descubrir 12 siglos de historia a través de sus salas, su parque, su fortaleza y su jardín.

Die Prinzen von Arlay laden Sie ins Schloss ein, wo Sie anhand der Räume, des Parks, der Festung und des Gartens 12 Jahrhunderte Geschichte entdeck…

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU