Marché de Noël 2 Route de Poitiers Berneuil, 4 décembre 2023, Berneuil.

Berneuil,Haute-Vienne

L’association des parents d’élèves Blond Berneuil vous invite à leur marché de Noël couvert. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour gâter vos proches durant les fêtes de Noël. De nombreuses animations sont au programme : ateliers pour enfants, présence du Père Noël, artisans, producteurs, buvette, food-trucks etc….

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

2 Route de Poitiers

Berneuil 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Blond Berneuil parents’ association invites you to their indoor Christmas market. You’ll find everything you need to spoil your loved ones this Christmas. There’ll be plenty of entertainment on the program: children’s workshops, Santa Claus, craftsmen, producers, refreshments, food-trucks and more…

La Asociación de Padres Blond Berneuil le invita a su mercadillo navideño cubierto. Encontrará todo lo que necesita para mimar a los suyos en Navidad. El programa incluye numerosas animaciones: talleres infantiles, Papá Noel, artesanos, productores, puestos de refrescos, food-trucks, etc.

Die Elternvereinigung Blond Berneuil lädt Sie zu ihrem überdachten Weihnachtsmarkt ein. Hier finden Sie alles, was Sie brauchen, um Ihre Lieben während der Weihnachtsfeiertage zu verwöhnen. Auf dem Programm stehen zahlreiche Animationen: Workshops für Kinder, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Handwerker, Produzenten, Erfrischungsstände, Foodtrucks etc.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Pays du Haut Limousin