Soirée Beauhjolais nouveau 2 Route de Paris Torcy-le-Grand, 16 novembre 2023, Torcy-le-Grand.

Torcy-le-Grand,Seine-Maritime

Le Restaurant Antre Amis vous propose une soirée autour du Beaujolais nouveau ! Venez profiter d’un moment convivial avec un menu unique composé d’un plat et d’un dessert avec Cassoulet maison et Amandine aux poires et d’un verre de Beaujolais nouveau..

2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-11-16 . .

2 Route de Paris Restaurant Antre Amis

Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie



Restaurant Antre Amis invites you to an evening of Beaujolais nouveau! Come and enjoy a convivial evening with a unique menu including a main course and dessert with homemade Cassoulet and Amandine with pears, and a glass of Beaujolais nouveau.

El restaurante Antre Amis organiza una velada de Beaujolais Nouveau Venga a disfrutar de una velada de convivencia con un menú único compuesto por un plato principal y postre con cassoulet casero y Amandine con peras y una copa de Beaujolais Nouveau.

Das Restaurant Antre Amis bietet Ihnen einen Abend rund um den Beaujolais nouveau! Genießen Sie einen geselligen Abend mit einem einzigartigen Menü, das aus einem Hauptgericht und einem Dessert mit Cassoulet maison und Amandine aux poires besteht, und einem Glas Beaujolais nouveau.

