Dîner Solidaire Les Roses d’Albâtre 2 Route de Paris Torcy-le-Grand, 5 octobre 2023, Torcy-le-Grand.

Torcy-le-Grand,Seine-Maritime

Afin d’aider Claire et Renata à prendre le départ pour le trophée Roses des sables 2023, nous avons décidé de les sponsoriser mais également de les soutenir en organisant un dîner avec menu unique à 20€ apéritif et vins compris !

Uniquement sur réservation et collaboratif : vous devez faire un don de matériel scolaire, jouets ou produits d’hygiène pour enfants (liste des produits sur l’affiche).

Au menu :

Cocktail de bienvenue

Entrée : cassolette de moules et guanciale + un verre de vin blanc

Plat : Parmentier d’oie confite et sa salade + un verre de vin rouge

Dessert : Tarte normande + un verre de pétillant

Café.

2023-10-05 19:30:00 fin : 2023-10-05 23:00:00. .

2 Route de Paris Parking du Restaurant Antre Amis

Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie



To help Claire and Renata take the start of the Roses des sables 2023 Trophy, we’ve decided to sponsor and support them by organizing a dinner with a unique menu at 20? including aperitif and wine!

By reservation only and collaborative: you must make a donation of school equipment, toys or hygiene products for children (list of products on the poster).

On the menu :

Welcome cocktail

Starter: cassolette of mussels and guanciale + a glass of white wine

Main course: Parmentier of goose confit and salad + a glass of red wine

Dessert: Normandy tart + a glass of sparkling wine

Coffee

Para ayudar a Claire y Renata a llegar a la salida del Trofeo Rosas de las Arenas 2023, hemos decidido apadrinarlas y apoyarlas organizando una cena con un menú único para 20… ¡incluyendo aperitivo y vino!

Es necesario reservar, y se trata de un evento colaborativo: tendrás que donar material escolar, juguetes o productos de higiene infantil (lista de productos en el cartel).

En el menú

Cóctel de bienvenida

Entrante: cassolette de mejillones y guanciale + copa de vino blanco

Plato principal: Parmentier de oca confitada y ensalada + un vaso de vino tinto

Postre: tarta de Normandía + copa de vino espumoso

Café

Um Claire und Renata bei ihrem Start bei der Trophée Roses des sables 2023 zu helfen, haben wir beschlossen, sie zu sponsern, aber auch zu unterstützen, indem wir ein Abendessen mit einem einzigen Menü für 20? inklusive Aperitif und Wein organisieren!

Nur mit Reservierung und in Zusammenarbeit: Sie müssen Schulmaterial, Spielzeug oder Hygieneartikel für Kinder spenden (Liste der Produkte auf dem Plakat).

Auf dem Menüplan:

Begrüßungscocktail

Vorspeise: Muschel-Cassolette mit Guanciale + ein Glas Weißwein

Gang: Parmentier von kandierter Gans und Salat + ein Glas Rotwein

Dessert: Normannische Torte + ein Glas Sekt

Kaffee

