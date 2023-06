Fête de la Musique 2 Route de Paris Torcy-le-Grand, 21 juin 2023, Torcy-le-Grand.

Torcy-le-Grand,Seine-Maritime

Venez profiter d’une soirée spéciale fête de la musique avec le Restaurant Antre Amis et le bar O’Pas’Sage !

Au programme un concert duo avec Alain de Nardis et Gilles Bloquel où Rock, blues et Folk vous attendent !

Une ambiance conviviale en extérieur sous tonnelle avec buvette et restauration sur place: Assiette cochon grillé, pomme de terre crème ciboulette à 17€, assiette charcut apéro, menu enfant10€…

Places limitées pour la restauration, buvette ouverte à tous!.

2023-06-21 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

2 Route de Paris Parking du Restaurant Antre Amis

Torcy-le-Grand 76590 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy a special fête de la musique evening with Restaurant Antre Amis and Bar O’Pas’Sage!

On the program: a duo concert with Alain de Nardis and Gilles Bloquel, featuring rock, blues and folk!

A convivial outdoor atmosphere under an arbour, with refreshments and on-site catering: Grilled pig plate with potato and chive cream for 17?, charcut apéro plate, children’s menu for 10?…

Limited seating for catering, refreshment bar open to all!

Venga a disfrutar de una velada musical especial con el Restaurante Antre Amis y el Bar O’Pas’Sage

El programa incluye un concierto a dúo con Alain de Nardis y Gilles Bloquel, con música rock, blues y folk

El ambiente será agradable en el exterior, bajo un cenador, con un bar de refrescos y servicio de catering in situ: plato de cochinillo a la parrilla con crema de patata y cebollino por 17?, plato de apéro charcut, menú infantil por 10?

Las plazas para el catering son limitadas, pero la zona de restauración está abierta a todos

Genießen Sie einen besonderen Abend zum Musikfest mit dem Restaurant Antre Amis und der Bar O’Pas’Sage!

Auf dem Programm steht ein Duo-Konzert mit Alain de Nardis und Gilles Bloquel, bei dem Rock, Blues und Folk auf Sie warten!

Eine gesellige Atmosphäre im Freien unter einer Gartenlaube mit Getränken und Speisen vor Ort: Teller mit gegrilltem Schwein, Kartoffeln und Schnittlauchcreme für 17?, Charcut-Aperitif-Teller, Kindermenü für 10?

Begrenzte Plätze für die Verpflegung, Getränkeausschank für alle!

