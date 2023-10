Marché de Noël 2 route de Nanteuil Acy-Romance, 26 novembre 2023, Acy-Romance.

Acy-Romance,Ardennes

Vente de créations – Activités pour enfants Tombola – Balades à poney Photos avec le Père Noël Restauration sur place.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

2 route de Nanteuil

Acy-Romance 08300 Ardennes Grand Est



Sale of creations – Activities for children Tombola – Pony rides Photos with Santa Claus Catering on site

Venta de creaciones – Actividades para niños Tómbola – Paseos en poni Fotos con Papá Noel Catering in situ

Verkauf von Kreationen – Aktivitäten für Kinder Tombola – Ponyreiten Fotos mit dem Weihnachtsmann Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-10-27 par Ardennes Tourisme