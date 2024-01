Ateliers Bien Vieillir 2 Route de Montargis à Dicy Charny Orée de Puisaye, mercredi 10 janvier 2024.

Charny Orée de Puisaye Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 14:30:00

fin : 2024-02-14 15:30:00

« Plus d’humain pour se sentir bien »

Démarrage le mercredi 10 janvier 2024 de 14h30 à 15h30

Cette action fait partie du programme de prévention « Bien vieillir chez vous » et est financée dans le cadre de la Conférence des Financeurs de l’Yonne. L’action est ouverte à toutes les personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. Elle sera animée par un professionnel de la prévention santé, un musicothérapeute, une art-thérapeute et une socio-esthéticienne.

Objectifs de l’action :

Apprendre à gérer son stress et développer son estime de soi

Découvrir la musicothérapie, l’art-thérapie ou encore la socio-esthétique pour se sentir bien

Participer à un atelier de 5 séances animées par un musicothérapeute, une art-thérapeute et une socio-esthéticienne.

Rencontrer des personnes autour de chez vous pour partager des moments conviviaux.

Une action de prévention santé de 5 séances qui aura lieu les mercredis après-midi entre le 10 janvier et le 14 février 2024

Lieux : Salle des fêtes – 2 route de Montargis – DICY 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE

Inscription obligatoire et gratuite

Action ouverte à toutes les personnes de 60 ans et plus

Possibilité de mise à disposition d’une aide pour le transport (sous condition)

Inscription par téléphone au 07.86.46.37.88 ou par mail à charlotte.camus@bfc.mutualite.fr

?auprès de Charlotte CAMUS, chargée de projets prévention santé à la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté

2 Route de Montargis à Dicy Salle des fêtes à Dicy

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



