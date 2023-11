Taste Blaye : Salon des vins de France, gastronomie et artisanat 2 Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade, 18 novembre 2023, Saint-Martin-Lacaussade.

Saint-Martin-Lacaussade,Gironde

La 15ème édition du salon des vins de France, de Gastronomie et d’Artisanat « Taste Blaye » se déroulera le samedi 18 et dimanche 19Novembre à la salle polyvalente Jacques Narbonne à St Martin Lacaussade.

Venez rencontrer les exposants venus de Bourgogne, Alsace, Anjou, Champagne, Languedoc-Roussillon, Vallée du Rhône, Sud-Ouest…

Restauration sur place possible le midi. Soirée animée 1980 (dîner plus animation 25€).

Les recettes de cette manifestation seront reversées aux oeuvres caritatives que le Lions Club soutient..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

2 Route de Mazerolles

Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The 15th edition of the « Taste Blaye » exhibition of French wines, gastronomy and crafts will take place on Saturday 18th and Sunday 19th November at the Salle Polyvalente Jacques Narbonne in St Martin Lacaussade.

Come and meet exhibitors from Burgundy, Alsace, Anjou, Champagne, Languedoc-Roussillon, Rhône Valley, South-West…

On-site catering available at lunchtime. Evening entertainment 1980 (dinner plus entertainment 25?).

Proceeds from this event will be donated to the charities supported by the Lions Club.

La 15ª edición del salón de vinos, gastronomía y artesanía francesa « Taste Blaye » se celebrará el sábado 18 y el domingo 19 de noviembre en la Sala Polivalente Jacques Narbonne de St Martin Lacaussade.

Venga a conocer a los expositores de Borgoña, Alsacia, Anjou, Champaña, Languedoc-Rosellón, Valle del Ródano, Suroeste, etc.

Catering in situ disponible a la hora del almuerzo. Entretenimiento nocturno 1980 (cena más entretenimiento 25?).

Los beneficios de este evento se destinarán a las organizaciones benéficas que apoya el Club de Leones.

Die 15. Ausgabe der Messe für französische Weine, Gastronomie und Kunsthandwerk « Taste Blaye » findet am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. November in der Mehrzweckhalle Jacques Narbonne in St Martin Lacaussade statt.

Besuchen Sie die Aussteller aus Burgund, Elsass, Anjou, Champagne, Languedoc-Roussillon, Rhône-Tal, Südwesten…

Verpflegung vor Ort am Mittag möglich. Abendveranstaltung 1980 (Abendessen und Animation 25?).

Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung werden für wohltätige Zwecke gespendet, die der Lions Club unterstützt.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Blaye