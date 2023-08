Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade 2 route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade, 9 septembre 2023, Saint-Martin-Lacaussade.

Saint-Martin-Lacaussade,Gironde

Le Forum des associations 2023 se tient le samedi 9 Septembre de 10h00 à 16h00 à St Martin Lacaussade dans la salle Jacques Narbonne.

Musique ou sport ? Danse ou dessin ? Tout à la fois ? Devenir bénévole ? Pour vous aider à choisir votre ou vos loisirs, pour la rentrée 2023, nous vous donnons rendez-vous au forum des associations.

Une journée pour venir à la rencontre d’une cinquantaine d’associations du territoire. Animations, initiations, démonstrations, … elles vous ont concocté un programme captivant à partager pour cette rentrée 2023 !

Plus d’informations auprès du service vie associative : vie-associative@ccb-blaye.com ; ou sur le site internet de la Communauté de Communes de Blaye : www.ccb-blaye.com.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 16:00:00.

2 route de Mazerolles

Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Forum des associations 2023 will be held on Saturday September 9 from 10am to 4pm at St Martin Lacaussade in the Salle Jacques Narbonne.

Music or sport? Dance or drawing? All at once? Want to become a volunteer? To help you choose your hobby or hobbies for the start of the 2023 school year, we invite you to the Forum des Associations.

A day to meet some fifty local associations. Animations, initiations, demonstrations? they have concocted a captivating program for you to share in this back-to-school season 2023!

For further information, contact the associations department: vie-associative@ccb-blaye.com; or visit the Communauté de Communes de Blaye website: www.ccb-blaye.com

El Foro de las Asociaciones 2023 se celebrará el sábado 9 de septiembre de 10.00 a 16.00 horas en St Martin Lacaussade, en la Sala Jacques Narbonne.

¿Música o deporte? ¿Danza o dibujo? ¿Todo a la vez? ¿Quiere hacerse voluntario? Para ayudarle a elegir su afición o aficiones de cara al inicio del curso 2023, le invitamos al Foro de Asociaciones.

Se trata de una jornada en la que podrás conocer a unas cincuenta asociaciones locales. Actividades, presentaciones, demostraciones… ¡han preparado un programa apasionante para que disfrutes de este otoño 2023!

Para más información, póngase en contacto con el departamento de asociaciones: vie-associative@ccb-blaye.com; o visite la página web de la Communauté de Communes de Blaye: www.ccb-blaye.com

Das Forum des associations 2023 findet am Samstag, den 9. September von 10.00 bis 16.00 Uhr in St Martin Lacaussade im Saal Jacques Narbonne statt.

Musik oder Sport? Tanzen oder Zeichnen? Alles auf einmal? Freiwillige/r Helfer/in werden? Um Ihnen bei der Wahl Ihrer Freizeitbeschäftigung(en) für den Schulanfang 2023 zu helfen, treffen wir uns mit Ihnen auf dem Forum des associations (Vereinsforum).

Ein Tag, an dem Sie rund 50 Vereine der Region kennenlernen können. Animationen, Einführungen, Vorführungen, ? sie haben ein spannendes Programm für Sie zusammengestellt, das Sie im Herbst 2023 genießen können!

Weitere Informationen erhalten Sie beim Service vie associative: vie-associative@ccb-blaye.com; oder auf der Website der Communauté de Communes de Blaye: www.ccb-blaye.com

