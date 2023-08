Marché éco-recyclage 2 route de Magné Aigondigné Catégories d’Évènement: Aigondigné

Deux-Sèvres Marché éco-recyclage 2 route de Magné Aigondigné, 3 septembre 2023, Aigondigné. Aigondigné,Deux-Sèvres Marché éco-recyclage Dimanche 3 septembre de 10h à 16h salle des fêtes d’Aigonnay Entrée libre sur le marché

Renseignements : 05 49 10 41 00.

2 route de Magné Salle des fêtes

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Eco-recycling market Sunday September 3 from 10am to 4pm salle des fêtes d’Aigonnay Free admission to the market

Information: 05 49 10 41 00 Mercado del reciclado ecológico Domingo 3 de septiembre, de 10.00 a 16.00 h, ayuntamiento de Aigonnay Entrada gratuita al mercado

Información: 05 49 10 41 00 Öko-Recycling-Markt Sonntag, 3. September, 10 bis 16 Uhr Festsaal von Aigonnay Freier Eintritt auf dem Markt

