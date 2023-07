Exposition de peinture 2 route de Madranges Beaumont, 29 juillet 2023, Beaumont.

Beaumont,Corrèze

De l’esquisse au tableau. Quelle chance d’avoir des artistes, des adhérents eux-mêmes peintres, qui proposent « leur tableau pour la chapelle » et également leurs œuvres personnelles pour vous surprendre ! Il n’y a pas de démarche plus généreuse de leur part que de vendre ces aquarelles, ces dessins et ces pastels au profit de la restauration de l’édifice….

2023-07-29 fin : 2023-07-29 12:00:00. .

2 route de Madranges La Chapelle du Puy Grand

Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From sketch to painting. How fortunate we are to have artists, members who are themselves painters, offering « their painting for the chapel » as well as their personal works to surprise you! What could be more generous than to sell these watercolors, drawings and pastels in aid of the chapel’s restoration?

Del boceto al cuadro. ¡Qué suerte tenemos de contar con artistas, miembros que son a su vez pintores, que ofrecen « su pintura para la capilla » y también sus obras personales para sorprenderle! ¿Qué podría ser más generoso que vender estas acuarelas, dibujos y pasteles a beneficio de la restauración del edificio?

Von der Skizze zum Bild. Was für ein Glück, dass es Künstler gibt, Mitglieder, die selbst Maler sind, die « ihr Bild für die Kapelle » und auch ihre persönlichen Werke anbieten, um Sie zu überraschen! Es gibt keine großzügigere Vorgehensweise ihrerseits, als diese Aquarelle, Zeichnungen und Pastelle zugunsten der Restaurierung des Gebäudes zu verkaufen…

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze