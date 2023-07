Soirée moules-frites 2 Route de Lys Haut-de-Bosdarros, 22 juillet 2023, Haut-de-Bosdarros.

Haut-de-Bosdarros,Pyrénées-Atlantiques

La Chapelotte organise la traditionnelle soirée moules-frites.

Les inscriptions sont ouvertes auprès de Fanny ou Astrid jusqu’au mardi 18 juillet..

2 Route de Lys Salle polyvalente

Haut-de-Bosdarros 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La Chapelotte organizes the traditional mussels and French fries evening.

Registrations are open with Fanny or Astrid until Tuesday July 18.

La Chapelotte organiza su tradicional velada de mejillones y patatas fritas.

Las inscripciones pueden realizarse con Fanny o Astrid hasta el martes 18 de julio.

La Chapelotte organisiert den traditionellen Abend mit Muscheln und Pommes frites.

Anmeldungen sind bei Fanny oder Astrid bis Dienstag, den 18. Juli möglich.

