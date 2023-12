Cet évènement est passé Collecte du don du sang 2 route de l’Ilatte Saujon Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

fin : 2023-04-23 12:30:00 Nouveau ! Désireux de faciliter l’accueil des familles à la collecte, les bénévoles vous proposent un espace dédié aux enfants avec coloriages et petites activités le temps que les parents puissent faire leur don en toute sérénité !.

2 route de l’Ilatte La Salicorne

Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

