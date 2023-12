LE PLUS PETIT MARCHE DE NOEL 2 Route de Liézey Champdray Catégories d’Évènement: Champdray

Vosges LE PLUS PETIT MARCHE DE NOEL 2 Route de Liézey Champdray, 16 décembre 2023 10:00, Champdray. Champdray,Vosges Création artisanale et locale : tissus, papier, feutre, laine, céramique, bois.. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 19:00:00. 0 EUR.

2 Route de Liézey La Maison d’Annie

Champdray 88640 Vosges Grand Est



Local and artisanal creation: fabrics, paper, felt, wool, ceramics, wood. Creación local y artesanal: tejidos, papel, fieltro, lana, cerámica, madera. Handwerkliche und lokale Kreationen: Stoffe, Papier, Filz, Wolle, Keramik, Holz.

