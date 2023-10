Randonnée découverte dans les marais de Bégadan-Saint-Christoly 2 route de Labadie Bégadan, 15 novembre 2023, Bégadan.

Bégadan,Gironde

Le syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc et l’ACCA de Bégadan vous proposent une sortie découverte des marais de Bégadan-St-Christoly et de sa faune sauvage.

Sur inscription avant le 10 novembre.

Le RV se fera au chai du château Bégadan.

La restauration est prévue à l’issue de la balade.

Merci d’apporter vos bottes et des vêtements adaptés à la météo du jour, ainsi que des jumelles si vous en avez.

La durée de la balade est estimée entre 2 et 3h..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

2 route de Labadie

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc and the Bégadan ACCA are organizing an outing to discover the Bégadan-St-Christoly marshes and their wildlife.

Please register before November 10.

Meeting point will be at the Château Bégadan winery.

Catering will be provided at the end of the walk.

Please bring your boots and clothes suitable for the day’s weather, as well as binoculars if you have them.

The walk is estimated to last between 2 and 3 hours.

El Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc y el ACCA de Bégadan organizan una salida para descubrir las marismas de Bégadan-St-Christoly y su fauna.

Se ruega inscribirse antes del 10 de noviembre.

El punto de encuentro será el almacén de vinos del Château Bégadan.

Al final de la caminata se servirá un catering.

Se ruega traer botas y ropa adecuada para el tiempo del día, así como prismáticos si se dispone de ellos.

Se estima que la caminata durará entre 2 y 3 horas.

Das Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe Médoc und die ACCA de Bégadan bieten Ihnen einen Ausflug zur Entdeckung der Sümpfe von Bégadan-St-Christoly und ihrer wilden Fauna an.

Sie müssen sich vor dem 10. November anmelden.

Der RV wird im Weinkeller des Château Bégadan sein.

Die Verpflegung ist im Anschluss an den Spaziergang vorgesehen.

Bitte bringen Sie Stiefel und dem Wetter angepasste Kleidung mit sowie ein Fernglas, falls Sie eines haben.

Die Dauer des Spaziergangs wird auf 2 bis 3 Stunden geschätzt.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Médoc-Vignoble