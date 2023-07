Portes Ouvertes du Château Bégadan 2 route de Labadie Bégadan, 30 juillet 2023, Bégadan.

Bégadan,Gironde

Un grande journée portes ouvertes pour découvrir le Château Bégadan !

En plus de la traditionnelle visite de la propriété et de la dégustation gratuite de ses vins, les propriétaires vous proposent des divertissements comme randonnée en quad autour des vignes, exposition du peintre Christian Fanelli et de la photographe Stéphanie.

Au menu du déjeuner : huîtres ou melon, jambon braisé, accompagnement et dessert, accompagnés des vins du Château.

Repas payant et uniquement sur réservation avant le 25 juillet..

2 route de Labadie Château Bégadan

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A great open day to discover Château Bégadan!

In addition to the traditional tour of the estate and free wine tasting, the owners are offering a range of entertainment including quad bike rides around the vineyards, and exhibitions by painter Christian Fanelli and photographer Stéphanie.

Lunch menu: oysters or melon, braised ham, side dishes and dessert, accompanied by Château wines.

Reservations required before July 25.

Jornada de puertas abiertas para descubrir el Château Bégadan

Además de la tradicional visita a la finca y la degustación gratuita de vinos, los propietarios ofrecen diversas actividades de ocio, como paseos en quad por los viñedos y una exposición del pintor Christian Fanelli y la fotógrafa Stéphanie.

Menú del almuerzo: ostras o melón, jamón estofado, guarnición y postre, acompañados de vinos del Château.

Se cobrará un suplemento por la comida, que deberá reservarse antes del 25 de julio.

Ein großer Tag der offenen Tür, um das Château Bégadan zu entdecken!

Neben der traditionellen Besichtigung des Anwesens und der kostenlosen Weinprobe bieten die Besitzer Unterhaltung wie Quad-Touren um die Weinberge, eine Ausstellung des Malers Christian Fanelli und der Fotografin Stéphanie.

Das Mittagsmenü besteht aus Austern oder Melone, geschmortem Schinken, Beilagen und Dessert, begleitet von den Weinen des Schlosses.

Das Essen ist kostenpflichtig und nur mit Reservierung vor dem 25. Juli möglich.

