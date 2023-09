Les Créateurs au Château 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen Catégories d’Évènement: Bertreville-Saint-Ouen

Seine-Maritime Les Créateurs au Château 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen, 14 octobre 2023, Bertreville-Saint-Ouen. Bertreville-Saint-Ouen,Seine-Maritime Salon de créateurs au Château de Bertreville-Saint-Ouen.

Petite restauration sur place..

Samedi 2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:30:00. .

2 Route de la Mairie Château de Bertreville

Bertreville-Saint-Ouen 76590 Seine-Maritime Normandie



Designer show at Château de Bertreville-Saint-Ouen.

Snacks on site. Exposición de diseñadores en el Château de Bertreville-Saint-Ouen.

Refrigerio ligero in situ. Designermesse im Schloss von Bertreville-Saint-Ouen.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Mise à jour le 2023-09-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Bertreville-Saint-Ouen, Seine-Maritime Autres Lieu 2 Route de la Mairie Adresse 2 Route de la Mairie Château de Bertreville Ville Bertreville-Saint-Ouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville 2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen latitude longitude 49.80477;1.05173

2 Route de la Mairie Bertreville-Saint-Ouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bertreville-saint-ouen/