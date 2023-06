Les Randonnées de la Châtaigne 2 Route de la Gare Éguzon-Chantôme, 29 octobre 2023, Éguzon-Chantôme.

Éguzon-Chantôme,Indre

Les randonnées de la Fête de la châtaigne se préparent avec enthousiasme pour l’édition 2023..

Mardi 2023-10-29 à 07:00:00 ; fin : 2023-11-01 . 5 EUR.

2 Route de la Gare

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire



The Fête de la châtaigne hikes are gearing up enthusiastically for the 2023 edition.

Las marchas de la Fête de la châtaigne se preparan con entusiasmo para la edición de 2023.

Die Wanderungen des Kastanienfests bereiten sich mit Begeisterung auf die Ausgabe 2023 vor.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Creuse