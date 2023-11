Vides ta chambre ! 2, route de la Borie Félines, 25 novembre 2023, Félines.

Félines,Haute-Loire

Vente de jouets ou vêtements entre particuliers samedi 25 novembre au resto Auberge de Chamborne. Emplacement gratuit de 8h à 16h30..

2023-11-25 08:00:00 fin : 2023-11-25 16:30:00. .

2, route de la Borie Auberge de Chamborne

Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Private sale of toys and clothing on Saturday November 25 at the Auberge de Chamborne restaurant. Free space from 8am to 4.30pm.

Venta privada de juguetes y ropa el sábado 25 de noviembre en el restaurante Auberge de Chamborne. Espacio libre de 8h a 16h30.

Verkauf von Spielzeug oder Kleidung zwischen Privatpersonen am Samstag, den 25. November im Resto Auberge de Chamborne. Kostenloser Standplatz von 8 Uhr bis 16.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay