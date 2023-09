Cet évènement est passé Visite de l’huilerie artisanale Schultz 2 route de Joigny 89210 Brienon sur Armançon Brienon-sur-Armançon Catégories d’Évènement: Brienon-sur-Armançon

Venez visiter l’huilerie artisanale datant de 1886 toujours en activité ! Cette huilerie produit des huiles de colza, de tournesol, de noix, de noisettes, de lin, de moutarde, de cameline et d’oeillette.

Ces huilesse se trouvent en grande majorité dans de grands restaurants et dans les cuisines de lieux prestigieux.

03 86 43 03 36

huilerie artisanale datant de 1886 qui produit toujours de l'huile de noix, noisettes, tournesol, colza, oeillette, moutarde, lin cameline

