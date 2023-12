Dîner de la Saint Sylvestre | Relais Saint Sauveur 2 Route de Gaffan Saint-Sauveur, 31 décembre 2023 19:00, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Dordogne

Le Relais Saint Sauveur vous propose un menu spécial pour le réveillon du 31 décembre avec une animation musicale en live de Johan Sekinger au saxo.

Au menu :

Amuse bouche et kir royal

Velouté de potimarron, crème de chataigne et blinis de gravelax de truite et mousse à l’aneth

Escalope de foie gras poelée et son millefeuille de pomme de terre à la truffe noire du Périgord

Filets de rouget juste snackés, godiveaux de la mer , coulis de piquillos et chips de panais

Chapon farci aux champignons et légumes de saison

Assiette de fromage

Pavlova aux fruits exotiques

Café/ Thé / infusion

En fonction des approvisionnements nous pourrons être amenés à modifier certains éléments de ce menu.

SUR RESERVATION.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

2 Route de Gaffan Relais Saint Sauveur

Saint-Sauveur 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Le Relais Saint Sauveur is offering a special menu for New Year’s Eve on December 31, with live musical entertainment by Johan Sekinger on saxophone.

On the menu:

Amuse bouche and kir royal

Pumpkin velouté, chestnut cream and trout gravelax blinis with dill mousse

Pan-fried escalope of foie gras with potato millefeuille and Périgord black truffle

Just-snacked red mullet fillets, sea cucumbers, piquillo coulis and parsnip chips

Capon stuffed with mushrooms and seasonal vegetables

Cheese platter

Pavlova with exotic fruits

Coffee / Tea / Infusion

Depending on supplies, we may have to modify certain items on this menu.

ON RESERVATION

El Relais Saint Sauveur ofrece un menú especial para Nochevieja, el 31 de diciembre, con música en directo de Johan Sekinger al saxofón.

En el menú:

Amuse bouche y kir royal

Crema de calabaza con crema de castañas y blinis de trucha gravelax y mousse de eneldo

Escalope de foie gras a la sartén con milhojas de patata y trufa negra del Périgord

Filetes de salmonete en bocadillo, pepinos de mar, coulis de piquillo y chips de chirivía

Capón relleno de setas y verduras de temporada

Tabla de quesos

Pavlova con frutas exóticas

Café / Té / Infusión

En función de las existencias, es posible que tengamos que modificar algunos elementos de este menú.

EN RESERVA

Das Relais Saint Sauveur bietet Ihnen ein besonderes Menü für den Silvesterabend am 31. Dezember mit musikalischer Live-Unterhaltung durch Johan Sekinger am Saxophon.

Auf dem Menüplan stehen:

Amuse bouche und Kir royal

Kürbiscremesuppe, Maronencreme und Blinis von Forellengravelax und Dillschaum

Poeliertes Gänseleberschnitzel und Kartoffelmillefeuille mit schwarzem Perigordtrüffel

Rotbarbenfilets, Meerbarben, Piquillo-Coulis und Pastinakenchips, nur gesnackt

Gefüllter Kapaun mit Pilzen und Saisongemüse

Käseteller

Pavlova mit exotischen Früchten

Kaffee/ Tee/ Kräutertee

Je nach Versorgungslage kann es vorkommen, dass wir einige Elemente dieses Menüs ändern müssen.

AUF RESERVIERUNG

Mise à jour le 2023-12-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides