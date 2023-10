TRANSCORBIERES GRAVEL TOUR 2024 2 route de Duilhac Cucugnan, 19 mai 2024, Cucugnan.

Cucugnan,Aude

Rando Gravel/ VTT. Parcours autour des châteaux du Pays Cathare.

Deux nouveaux parcours : 45km 1000d+ et 75km 1900D+ .

Animations toute la journée. Sur inscription..

2024-05-19 08:00:00 fin : 2024-05-19 . EUR.

2 route de Duilhac

Cucugnan 11350 Aude Occitanie



Gravel/ mountain biking. Routes around the castles of the Pays Cathare.

Two new routes: 45km 1000d+ and 75km 1900D+ .

Entertainment all day. Registration required.

Bicicleta de gravilla y de montaña. Rutas alrededor de los castillos del país cátaro.

Dos nuevas rutas: 45 km 1000d+ y 75 km 1900D+.

Animación durante todo el día. Inscripción obligatoria.

Wanderung Gravel/ Mountainbike. Strecken rund um die Schlösser des Katharerlandes.

Zwei neue Strecken: 45km 1000d+ und 75km 1900D+ .

Animationen den ganzen Tag über. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque