Découverte du Rucher de la forêt d’Andaine 2 Route de Couterne Bagnoles de l’Orne Normandie, lundi 11 novembre 2024.

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-11 14:15:00

fin : 2024-11-11 15:30:00

Le Rucher de la forêt d’Andaine, petite exploitation bagnolaise, produit du miel et du pain d’épices. La visite guidée vous permet de connaître la vie des abeilles et leurs atouts pour l’environnement mais aussi les produits de la ruche que vous pourrez déguster.

Réservation possible jusqu’à 11:30 le jour même à l’Office de Tourisme

(Min 4 pers/Max 15)

2 Route de Couterne Rucher de la forêt d’Andaine

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com



Mise à jour le 2024-01-11 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne