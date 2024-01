LA MAISON DE LA FORÊT CÉLÈBRE LE PRINTEMPS DES POÊTES 2 route de Conquereuil Le Gâvre, vendredi 22 mars 2024.

Le Gâvre Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-24

Vendredi 22 : à 19h, soirée contes et musique avec Capucine (gratuit). Samedi 23 et dimanche 24 : de14h30 à 18h, exposition de photos et de peintures. Dimanche 24 : balade spectacle en fin d’après-midi (gratuit).

2 route de Conquereuil Maison de la Forêt

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr



