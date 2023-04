SORTIE NATURE 2 route de Conquereuil, 14 octobre 2023, Le Gâvre.

Découverte des champignons et sensibilisation du public à l’intérêt du règne fongique et son rôle bénéfique sur les arbres, de 9h à 12h. Réservations : 02 40 87 15 11.

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 12:00:00.

2 route de Conquereuil Maison de la Forêt

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discovery of mushrooms and public awareness of the interest of the fungal kingdom and its beneficial role on trees, from 9am to 12pm. Reservations: 02 40 87 15 11

Descubrimiento de las setas y sensibilización del público sobre el interés del reino fúngico y su papel beneficioso sobre los árboles, de 9h a 12h. Reservas: 02 40 87 15 11

Entdeckung von Pilzen und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Interesse am Pilzreich und seine positive Rolle für die Bäume, 9.00-12.00 Uhr. Reservierungen: 02 40 87 15 11

