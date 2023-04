SORTIE NATURE 2 route de Conquereuil Le Gâvre Catégories d’Évènement: Le Gâvre

Loire-Atlantique

SORTIE NATURE 2 route de Conquereuil, 15 septembre 2023, Le Gâvre. « A l’écoute du brame du Cerf », de 20h30 à 23h. Réservations : 02 40 87 15 11.

2 route de Conquereuil Maison de la Forêt

Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Listening to the stag’s bellow », from 8.30 pm to 11 pm. Reservations: 02 40 87 15 11 « Escuchando la berrea del ciervo », de 20.30 a 23.00 h. Reservas: 02 40 87 15 11 « A l’écoute du rme du Cerf » (Dem Röhren des Hirsches lauschen), von 20:30 bis 23:00 Uhr. Reservierungen: 02 40 87 15 11 Mise à jour le 2023-03-03 par eSPRIT Pays de la Loire

