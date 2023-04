SORTIE NATURE 2 route de Conquereuil Le Gâvre Catégories d’Évènement: Le Gâvre

SORTIE NATURE 2 route de Conquereuil, 26 août 2023, Le Gâvre. Découverte des papillons de nuit. Gratuit. Sur réservation au 02 40 87 15 11..

2 route de Conquereuil Maison de la Forêt

Discovery of moths. Free of charge. On reservation at 02 40 87 15 11. Descubrimiento de polillas. Gratuito. Previa reserva al 02 40 87 15 11. Entdeckung der Nachtfalter. Kostenlos. Mit Reservierung unter 02 40 87 15 11. Mise à jour le 2023-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire

