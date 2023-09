Exposition : tables de fête décorées par Beauvillé 2 route de Colmar Ribeauvillé, 24 novembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Exposition de tables de fêtes décorées par la manufacture d’impression Beauvillé : parures de rêve et décorations féeriques composent ces tables dressées telles des écrins précieux. Visite libre..

2023-11-24 fin : 2024-01-07 12:30:00. 0 EUR.

2 route de Colmar

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Exhibition of festive tables decorated by the Beauvillé printing factory: dreamy ornaments and magical decorations make up these tables set up like precious jewel cases. Free visit.

Exposición de mesas festivas decoradas por la imprenta Beauvillé: adornos de ensueño y decoraciones mágicas componen estas mesas montadas como preciosos joyeros. Visita gratuita.

Ausstellung von Festtafeln, die von der Druckmanufaktur Beauvillé dekoriert wurden: Traumhafte Schmuckstücke und märchenhafte Dekorationen bilden diese Tische, die wie kostbare Schatullen gedeckt sind. Freie Besichtigung.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr