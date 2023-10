Exposition – Destinerrances 2 Route de Colmar Ribeauvillé, 7 octobre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Découvrez l’exposition de Dominique LABURTE, au coeur de la plus vieille cave coopérative de France, à quelques pas de Ribeauvillé..

2023-10-07 fin : 2024-01-28

2 Route de Colmar

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Discover Dominique LABURTE’s exhibition at the heart of France’s oldest cooperative winery, just a stone’s throw from Ribeauvillé.

Descubra la exposición de Dominique LABURTE en el corazón de la bodega cooperativa más antigua de Francia, a dos pasos de Ribeauvillé.

Entdecken Sie die Ausstellung von Dominique LABURTE im Herzen der ältesten Genossenschaftskellerei Frankreichs, nur wenige Schritte von Ribeauvillé entfernt.

