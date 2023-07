Visite guidée de la cave coopérative de Ribeauvillé 2 route de Colmar Ribeauvillé, 15 juillet 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Cave coopérative vinicole la plus ancienne de France (1895), le domaine vous accueille du lundi au vendredi à 11h et à 16h à l’occasion d’une visite guidée de la cave et du Musée de la Vigne et de la Viticulture..

2023-07-15 fin : 2023-08-14 17:00:00. EUR.

2 route de Colmar

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



The oldest wine cooperative in France (1895), the estate welcomes you from Monday to Friday at 11am and 4pm for a guided tour of the cellar and the Vine and Viticulture Museum.

La cooperativa vinícola más antigua de Francia (1895), la finca le da la bienvenida de lunes a viernes a las 11h y a las 16h para una visita guiada a la bodega y al Museo de la Viña y la Viticultura.

Die älteste genossenschaftliche Weinkellerei Frankreichs (1895) empfängt Sie montags bis freitags um 11 Uhr und um 16 Uhr zu einer Führung durch den Weinkeller und das Museum der Rebe und des Weinbaus.

Mise à jour le 2023-05-19 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr