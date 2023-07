Journées Européennes du Patrimoine 2 route de Cier Monléon-Magnoac, 16 septembre 2023, Monléon-Magnoac.

Monléon-Magnoac,Hautes-Pyrénées

Venez découvrir ce site multiséculaire sous les lumières des flambeaux. Dans une ambiance musicale, le jardin prendra des accents conviviaux.

17h Visite imaginaire du site avec Farpe et costumes de la Renaissance! En compagnie musicale et vocale du Choeur Fiorentina.

19h30 Soirée musette avec un menu dégustation à 25€ (apéritif, assiette de charcuterie, sélection de fromages avec grapillage de raisons, salade, dessert).

Réservation au 07 57 40 85 48 ou 05 62 99 42 37 à valider impérativement par chèque..

2023-09-16 17:00:00 fin : 2023-09-16 . .

2 route de Cier Garaison

Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie



Come and discover this centuries-old site by torchlight. In a musical atmosphere, the garden will take on convivial accents.

5pm Imaginary tour of the site with Renaissance costumes and Farpe! In the musical and vocal company of the Choeur Fiorentina.

7.30pm Musette evening with a 25? tasting menu (aperitif, charcuterie platter, selection of cheeses with grapillage de raisons, salad, dessert).

Reservations on 07 57 40 85 48 or 05 62 99 42 37 must be confirmed by cheque.

Venga a descubrir este lugar centenario a la luz de las antorchas. En un ambiente musical, el jardín adquirirá un sabor convivial.

17:00 Visita imaginaria del lugar con trajes y disfraces renacentistas Con el acompañamiento musical y vocal del Choeur Fiorentina.

19:30 Velada Musette con menú degustación por 25 euros (aperitivo, tabla de embutidos, selección de quesos con razones, ensalada, postre).

Las reservas en el 07 57 40 85 48 o en el 05 62 99 42 37 deben confirmarse mediante cheque.

Entdecken Sie diese jahrhundertealte Anlage unter dem Licht von Fackeln. Bei musikalischer Untermalung wird der Garten zu einem geselligen Ort.

17.00 Uhr Imaginärer Rundgang durch die Anlage mit Farpe und Renaissance-Kostümen! In musikalischer und gesanglicher Begleitung des Chors Fiorentina.

19.30 Uhr Musette-Abend mit einem Degustationsmenü für 25 Euro (Aperitif, Wurstteller, Käseauswahl mit Käsebeilage, Salat, Dessert).

Reservierung unter 07 57 40 85 48 oder 05 62 99 42 37, bitte unbedingt per Scheck bestätigen.

Mise à jour le 2023-07-17 par CDT65|CDT65