Rose Vichy 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier, 23 septembre 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Marche ou course non chronométrée de 1,5 à 9km, sur la piste de l’Hippodrome. Organisée par la Ligue contre le Cancer et Onco and Co, destinée à financer les soins oncologiques de supports, au bénéfice des malades du bassin de Vichy..

2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-09-23 12:30:00. EUR.

2 route de Charmeil Hippodrome de Vichy-Bellerive

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Untimed walk or run, from 1.5 to 9km, on the Hippodrome track. Organized by the Ligue contre le Cancer and Onco and Co, to finance supportive oncology care for patients in the Vichy area.

Marcha o carrera no cronometrada, de 1,5 a 9 km, en el hipódromo. Organizado por la Ligue contre le Cancer (Liga contra el Cáncer) y Onco and Co, el evento está destinado a financiar la atención oncológica de apoyo a los pacientes de la zona de Vichy.

Wanderung oder Lauf ohne Zeitmessung von 1,5 bis 9 km auf der Rennbahn. Organisiert von der Krebsliga und Onco and Co, zur Finanzierung der onkologischen Unterstützungspflege, die den Patienten im Einzugsgebiet von Vichy zugute kommt.

Mise à jour le 2023-09-13 par Vichy Destinations