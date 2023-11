Marché de Noël Chez Camy et son spectacle de feu et de magie ! 2 Route de Carresse-Cassaber Carresse-Cassaber, 3 décembre 2023, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber,Pyrénées-Atlantiques

Chez Camy fait son marché de Noël ! Vous pourrez faire vos cadeaux grâce à tous les artisans présents : producteurs, créateurs et artisans locaux, vous trouverez sûrement la pépite rêvée !

Notre cabane gourmande sera également ouverte : vin chaud, bière de Noël et churros … de quoi se réchauffer comme il faut.

18 h : spectacle de feu et magie avec Diabolas !

A ne rater sous aucun prétexte !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. EUR.

2 Route de Carresse-Cassaber

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Chez Camy’s Christmas market! You’ll be able to buy gifts from all the artisans on hand: producers, creators and local craftsmen, you’re sure to find the nugget you’re looking for!

Our gourmet hut will also be open: mulled wine, Christmas beer and churros? enough to warm you up.

6 p.m.: Fire and magic show with Diabolas!

Not to be missed!

¡Chez Camy celebra su mercado de Navidad! Podrá comprar regalos a todos los artesanos presentes: productores, diseñadores y artesanos locales, ¡así que seguro que encuentra la pepita que busca!

Nuestra cabaña gastronómica también estará abierta: vino caliente, cerveza navideña y churros… para entrar en calor.

18.00 h: ¡Espectáculo de magia y fuego con Diabolas!

¡No se lo pierda!

Chez Camy veranstaltet einen Weihnachtsmarkt! Sie können Ihre Geschenke dank aller anwesenden Kunsthandwerker machen: Produzenten, Designer und lokale Kunsthandwerker, Sie werden bestimmt den erträumten Nugget finden!

Unsere Gourmet-Hütte wird ebenfalls geöffnet sein: Glühwein, Weihnachtsbier und Churros? da kann man sich so richtig aufwärmen.

18 Uhr: Feuershow und Zauberei mit Diabolas!

Das sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Béarn des Gaves