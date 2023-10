Mieux vaut en rire une leçon impertinente de Zou 2 Route de Cap de Long Saint-Lary-Soulan, 16 décembre 2023, Saint-Lary-Soulan.

Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées

Zou, pédagogue nomade, enseigne à loisir des sujets qu’on n’apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Elle explique, décortique, analyse et en profite pour taper des coups de gueule, prendre à parti, rebondir, resserrer les rangs, faire des sondages, montrer et démontrer nos évidences conditionnées. Son naturel désarme sa classe improvisée, ses exemples touchent les cœurs ensommeillés.

Pour cette nouvelle leçon impertinente sur le rire, elle est accompagnée d’une grande chercheuse spécialiste de la question. Avec,sa “caution universitaire”, elle nous parle de ce mécanisme dont le nourrisson jouit naturellement, dont l’enfant use éhontément et que l’adulte rationne, raisonne, cantonne culturellement. Paraît-il qu’on peut rire de tout mais pas avec tout le monde, ni partout, ni à n’importe quel moment. Paraît-il que parfois rire ça ne se fait pas ; que le rire est une arme, que le rire est une défense, qu’il est indicateur social de joie, de moquerie, de gêne… Mais à quoi pense-t-on quand il devient fou ? Un spectacle joyeux et intelligent dont on sort revigorés !.

Zou, a nomadic pedagogue, teaches subjects that are not taught at school, yet are essential to living together. She explains, dissects, analyzes and takes advantage of the opportunity to rant, take sides, bounce back, close ranks, take polls, show and demonstrate our conditioned self-evidence. Her naturalness disarms her impromptu class, and her examples touch drowsy hearts.

For this cheeky new lesson on laughter, she is accompanied by a leading researcher specializing in the subject. With her « academic backing », she talks to us about this mechanism that infants naturally enjoy, that children shamelessly use and that adults ration, reason and culturally confine. They say you can laugh at anything, but not with everyone, not everywhere, not at any time. They say that sometimes laughter is inappropriate; that laughter is a weapon, that laughter is a defense, that it is a social indicator of joy, mockery, embarrassment? But what do we think about when he goes crazy? A joyful, intelligent show that leaves you feeling invigorated!

Zou, educadora nómada, enseña temas que no se enseñan en la escuela pero que son esenciales para la convivencia. Explica, disecciona, analiza y aprovecha para despotricar, tomar partido, rebotarse, cerrar filas, hacer encuestas, mostrar y demostrar nuestra condicionada autoconfianza. Su naturalidad desarma a su improvisada clase y sus ejemplos conmueven los corazones adormecidos.

Para esta nueva y descarada lección sobre la risa, cuenta con la colaboración de una destacada investigadora especializada en el tema. Avalada por sus credenciales académicas, nos habla de este mecanismo que los bebés disfrutan de forma natural, que los niños utilizan sin pudor y que los adultos racionan, razonan y confinan culturalmente. Dicen que uno puede reírse de cualquier cosa, pero no con todo el mundo, ni en todas partes, ni en cualquier momento. Dicen que a veces la risa es inapropiada; que la risa es un arma, que la risa es una defensa, que es un indicador social de alegría, de burla, de vergüenza? Pero, ¿en qué pensamos cuando se vuelve loco? ¡Un espectáculo alegre e inteligente que le dejará vigorizado!

Zou, eine nomadische Pädagogin, unterrichtet in ihrer Freizeit Themen, die man nicht in der Schule lernt, die aber für das Zusammenleben wichtig sind. Sie erklärt, zerlegt, analysiert und nutzt die Gelegenheit, um auf die Pauke zu hauen, Partei zu ergreifen, zurückzuschlagen, die Reihen zu schließen, Umfragen zu machen, unsere konditionierten Selbstverständlichkeiten aufzuzeigen und zu demonstrieren. Ihre Natürlichkeit entwaffnet ihre improvisierte Klasse, ihre Beispiele berühren die schläfrigen Herzen.

Für diese neue, freche Lektion über das Lachen wird sie von einer führenden Wissenschaftlerin begleitet, die sich auf dieses Thema spezialisiert hat. Mit ihrer « akademischen Bürgschaft » erzählt sie uns von diesem Mechanismus, den der Säugling von Natur aus genießt, den das Kind schamlos ausnutzt und den der Erwachsene rationalisiert, begründet und kulturell eingrenzt. Angeblich kann man über alles lachen, aber nicht mit jedem, nicht überall und nicht zu jeder Zeit. Es heißt, dass man manchmal nicht lachen darf, dass Lachen eine Waffe ist, dass Lachen eine Verteidigung ist, dass es ein sozialer Indikator für Freude, Spott oder Verlegenheit ist? Aber woran denkt man, wenn man verrückt wird? Eine fröhliche und intelligente Aufführung, aus der man gestärkt hervorgeht!

