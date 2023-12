Master class et mini-concert de l’Ecole de Musique 2 route de Caireval Lambesc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 18:00:00

fin : 2024-02-08 Un espace musical d’une heure, ludique et pédagogique, où les élèves ont la possibilité de se produire en public, mais où le public peut également échanger. Chacun peut (re)découvrir la pratique d’un instrument autrement..

Les élèvent donneront un court concert d’une durée de 15 à 30 minutes. Les professeurs présenteront leur(s) instrument(s) au cours d’une démo et répondront aux questions techniques de la pratique de l’instrument.



08/02 : Patrick Bellanca aux percussions et Laurent Garnier à la Bass/Guitare.

28/02 : Chorales proposées par Véronique Battista. .

2 route de Caireval Espace Beaudoux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

