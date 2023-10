Concours national de chant : les talents du coeur du bassin 2, Route de Blagon Lanton, 4 novembre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Concours national de chant : Les Talents du Cœur du Bassin – 13 ème édition

Centre d’Animation de Lanton

Catégories Enfants – Ados – Adultes – Séniors – A.C.I. et DUOS

Sélections : le samedi 4 novembre – 13h30

ouvert gratuitement au public

Finales : le dimanche 5 novembre – 14h00

ouvert au public – 5€/entrée

Contact 06 75 97 10 48 www.lestalentsducoeurdubassin.net

https://fr-fr.facebook.com/lestalentsducoeurdubassin/.

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . .

2, Route de Blagon Centre d’animation de Lanton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



National singing competition : Les Talents du C?ur du Bassin – 13th edition

Lanton Animation Center

Categories Children ? Teens ? Adults ? Seniors – A.C.I. and DUOS

Selections: Saturday, November 4 ? 1:30 pm

open to the public free of charge

Finals: Sunday, November 5 ? 2:00 pm

open to the public – 5?/entrée

Contact 06 75 97 10 48 www.lestalentsducoeurdubassin.net

https://fr-fr.facebook.com/lestalentsducoeurdubassin/

Concurso nacional de canto : Les Talents du Cœur du Bassin – 13ª edición

Centro de Animación de Lanton

Categorías Niños ? Adolescentes ? Adultos ? Seniors – A.C.I. y DUOS

Selecciones: Sábado 4 de noviembre ? 13:30

abierto al público gratuitamente

Finales: domingo 5 de noviembre ? 14.00 h

abierto al público – 5?/entrée

Contacto 06 75 97 10 48 www.lestalentsducoeurdubassin.net

https://fr-fr.facebook.com/lestalentsducoeurdubassin/

Nationaler Gesangswettbewerb : Les Talents du C?ur du Bassin (Die Talente des Herzens des Beckens) – 13

Animationszentrum von Lanton

Kategorien Kinder ? Jugendliche ? Erwachsene ? Senioren – A.C.I. und DUOS

Auswahlverfahren: Samstag, 4. November ? 13.30 Uhr

kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich

Finale: Sonntag, 5. November ? 14.00 Uhr

öffentlich zugänglich – 5?/Eintritt

Kontakt 06 75 97 10 48 www.lestalentsducoeurdubassin.net

https://fr-fr.facebook.com/lestalentsducoeurdubassin/

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Coeur Bassin