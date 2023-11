Chasse aux trésors de Noël : Les facéties de Noël 2 route de Bitche Lembach, 25 novembre 2023, Lembach.

Partez pour une chasse aux trésors dans le village de Lembach. Arpentez les ruelles pour récolter les indices qui vous permettront de démasquer le lutin qui tente de gâcher le marché de Noël. Une récompense est à la clé !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 20:00:00. 0 EUR.

2 route de Bitche

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Go on a treasure hunt in the village of Lembach. Wander the alleys to collect clues that will allow you to unmask the elf who is trying to spoil the Christmas market. A reward is at stake!

Vaya en busca del tesoro en el pueblo de Lembach. Recorre los callejones para recoger pistas que te permitan desenmascarar al duende que intenta arruinar el mercado navideño. Está en juego una recompensa

Begeben Sie sich auf eine Schnitzeljagd durch das Dorf Lembach. Durchstreifen Sie die Gassen, um Hinweise zu sammeln, mit denen Sie den Kobold entlarven können, der versucht, den Weihnachtsmarkt zu verderben. Eine Belohnung winkt!

