Visite guidée de Lembach 2 route de Bitche Lembach, 18 juillet 2023, Lembach.

Lembach,Bas-Rhin

Mentionné pour la première fois en 786 sous le nom de Lunombuacharo marca, Lembach regorge de trésors : charbonniers, moulin à huile, Ligne Maginot, châteaux forts… Venez découvrir ce petit village à la grande Histoire ! Sur réservation..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 . EUR.

2 route de Bitche

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est



Mentioned for the first time in 786 under the name of Lunombuacharo marca, Lembach is full of treasures: coalminers, oil mill, Maginot Line, castles… Come and discover this small village with a great history! On reservation.

Mencionado por primera vez en 786 con el nombre de Lunombuacharo marca, Lembach está lleno de tesoros: carboneras, un molino de aceite, la Línea Maginot, castillos fortificados? Venga a descubrir este pequeño pueblo con una gran historia Reserva obligatoria.

Lembach wurde erstmals 786 unter dem Namen Lunombuacharo marca erwähnt und ist reich an Schätzen: Köhler, Ölmühle, Maginot-Linie, Burgen? Entdecken Sie dieses kleine Dorf mit seiner großen Geschichte! Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de tourisme de l’Alsace Verte