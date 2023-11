Soirée avec l’asso Sports et Loisirs 2 Route de Bigny Saint-Loup-des-Chaumes, 25 novembre 2023, Saint-Loup-des-Chaumes.

Saint-Loup-des-Chaumes,Cher

Assemblée générale et soirée avec l’asso sports et loisirs..

Samedi 2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . 10 EUR.

2 Route de Bigny

Saint-Loup-des-Chaumes 18190 Cher Centre-Val de Loire



General meeting and evening with the sports and leisure association.

Asamblea general y velada con la asociación de deportes y ocio.

Generalversammlung und Abendveranstaltung mit der asso sports et loisirs.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT LIGNIERES