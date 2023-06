La balade théâtrale des vacances 2 route de Besson Souvigny, 7 juillet 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Balade de 4 kms, accessible à toutes et à tous. Cette balade sera suivie d’une représentation théâtrale « Téléphone et Préhistoire » à 20h par la troupe « Les joyeux bouffons d’Gonges »..

2023-07-07 à 17:45:00 ; fin : 2023-07-07 . .

2 route de Besson L’escale Centre social

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A 4 km walk, accessible to all. The walk will be followed by a theatrical performance of « Telephone and Prehistory » at 8pm by the troupe « Les joyeux bouffons d?Gonges ».

Paseo de 4 km abierto a todos. A continuación, a las 20.00 horas, la compañía « Les joyeux bouffons d’Gonges » ofrecerá una representación teatral de « Teléfono y Prehistoria ».

Ein 4 km langer Spaziergang, der für alle zugänglich ist. Im Anschluss an den Spaziergang findet um 20 Uhr eine Theateraufführung « Telefon und Vorgeschichte » der Theatergruppe « Les joyeux bouffons d?Gonges » statt.

Mise à jour le 2023-06-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région