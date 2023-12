Soirée Jeux Chez Camy 2 Route de Bayonne Carresse-Cassaber, 4 janvier 2024, Carresse-Cassaber.

Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 19:30:00

fin : 2024-01-04

Rien ne vaut une bonne soirée jeux pendant les vacances pour bien démarrer l’année. Rendez-vous est donné Chez Camy pour tester les jeux de Noël de la librairie mais pas seulement…

N’hésitez pas à amener vos cadeaux de Noël pour les partager (ou mieux les comprendre) en compagnie des Joyeux Animateurs du Moment.

Et tout ça autour d’un verre. Quelle Bonne Année 2024 !!!.

2 Route de Bayonne Chez Camy

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



